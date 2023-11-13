أمانة الحدود الشمالية ترفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية

رفعت أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية المتوقعة وتنفيذ خطط فرق الطوارئ، وذلك بناء على بيان المركز الوطني للأرصاد واستمرار فرص هطول أمطار رعدية على كل من (عرعر، رفحاء، العويقيلة، طلعة التمياط، ابن شريم، أم خنصر).

وأعلنت أمانة الحدود الشمالية عن رفت جاهزيتها مع متابعة تنبيهات الأرصاد والدفاع المدني وجاهزية تنفيذ خطط الطوارئ وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.