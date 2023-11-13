تكريم عبد المحسن النمر في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان

الوئام - مراد النتشة

كرّم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في نسخته الثانية التي انطلقت أمس الأحد، الممثل السعودي القدير عبد المحسن النمر في حفل الافتتاح الذي أقيم في قلعة نخل بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.

كرّم المهرجان عددًا من ضيوفه ومنهم الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، والفنان المصري القدير الدكتور أشرف زكي، والفنانة المصرية روجينا.

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كما كُرّم عددٌ من الفنانين والمخرجين السينمائيين العُمانيين من محافظة جنوب الباطنة، لجهودهم في إنتاج الأعمال الفنية ودعمهم المستمر للفن والفنانين، ومنهم، الفنانة فخرية خميس، المخرج سعيد موسى، المخرج ناصر الرقيشي، المخرج وليد الخروصي، الفنان عبدالحكيم الصالحي، المخرج محمد الرقيشي، الفنان نجم الجرادي، المخرج حسين البلوشي، الفنان علي عبدوه، والمصور محمد البلوشي.

وخلال الحفل عرض فيلم الافتتاح "المُوراد" للمخرج محمد العجمي وهو فيلم وثائقي يأخذنا في رحلة جميلة إلى عالم النخلة وثقافة الناس في التعامل معها.

يتتبع الفيلم قصة عائلة تعيش حياتها بين أشجار النخيل وتكرس جهودها للمحافظة على تراثها وطرق العمل التقليدية في جني وتجفيف ثمار النخيل، ليظهر من خلالها الفرح والترابط الاجتماعي بينهم.

وخلال حفل الافتتاح تم التعريف بفئات الجوائز المختلفة وبلجان التحكيم المشاركة العاملين والمتميزين في صناعة الأفلام السينمائية.

وعرض الحفل مقتطفات من الأفلام المشاركة من مختلف الفئات، حيث بلغ عدد الأفلام المتأهلة للمشاركة في مسابقات المهرجان 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العماني بالأرض.

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وتشارك إلى جانب الدولة المستضيفة للمهرجان في المسابقات 16 دولة بينهم 12 دولة عربية، هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والأردن، وتونس، والمغرب، والعراق،وسوريا، والجزائر، وليبيا، واليمن.

كما تشارك كلاً من إيران، الولايات المتحدة، وباكستان، وهولندا.