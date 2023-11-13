الدعيع يبرر غياب ماني عن التسجيل

برر محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، غياب السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، عن التسجيل في المباريات الأخيرة.

ولم يسجل ماني أهدافًا في آخر 7 مباريات لعبها في دوري روشن للمحترفين، رغم أنه أحرز 6 أهداف في أول 6 مباريات بالمسابقة.

وقال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، على قناة "السعودية"، "أعتقد أن المدرب لويس كاسترو طلب من ماني أدوارًا أخرى، وهذا سبب عدم تسجيله الأهداف في المباريات الأخيرة".

وأضاف "ماني لاعب كبير، ويطبق ما يقوله له المدرب، ليس من الضروري أن يسجل الأهداف، الأهم خدمة الفريق، ومساندة لاعبي الوسط والدفاع".

واختتم الحارس الدولي السابق تصريحاته بالقول "الجماهير تريد التسجيل فقط، وهذه مشكلة".