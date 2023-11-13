الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تغادر إلى العريش لمساعدة الفلسطينيين في غزة

غادرت صباح اليوم الاثنين، من مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.