نواف العابد على رادار 3 أندية

يحظى نواف العابد، نجم الهلال والشباب السابق، باهتمام 3 أندية، 2 منها في دوري روشن للمحترفين، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن هناك 3 أندية ترغب في الاستفادة من خبرات العابد، صاحب الـ33 عامًا.

وحسب الصحيفة، فإن الفيحاء يأتي على رأس قائمة الأندية التي تدرس قيد اللاعب في كشوفاتها، إضافة إلى الطائي.

كما يريد الفيصلي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، ضم العابد.

ووصل النجم الدولي السابق إلى جاهزيته الكاملة على المستوى البدني واللياقي بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وحسب اللوائح، فإن أي نادٍ يستطيع التوقيع مع نواف العابد، وقيده في الكشوف الرسمية قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، كون اللاعب غير مرتبط بعقد رسمي، بشرط أن يكون هناك مكان شاغر في قائمة الفريق.

ولا يرتبط العابد بعقد مع أي نادٍ منذ رحيله عن الشباب أبريل الماضي.

وسبق للعابد أن لعب للهلال خلال الفترة من 2008 حتى 2020.