موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره باكستان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكذلك كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي نظيره الباكستاني يوم الخميس المقبل على استاد نادي الفتح بالأحساء ضمن الجولة الأولى من التصفيات.

وتقام مباراة السعودية وباكستان عند الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر القناة الرياضية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية سيلعب يوم 21 نوفمبر الجاري ضد الأردن ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

‏‎ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.

ومن أجل ذلك انتظم لاعبو منتخب السعودية في معسكر تدريبي بمدينة الأحساء منذ أمس الأحد.

وتضم قائمة منتخب السعودية استعدادًا للمباراتين، 28 لاعبًا باختيارات الإيطالي روبرتو مانشيني.

وضمت القائمة كل من: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.