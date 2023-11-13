بريطانيا تعين وزيرا للداخلية والخارجية بعد إقالة سويلا برافرمان

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، عن تغيير وزاري محدود شمل وزارتي الداخلية والخارجية، تزامنًا مع استمرار الحرب في غزة.

وعين سوناك، جيمس كليفرلي وزير الخارجية السابق، وزيرًا جديدًا للداخلية في البلاد، بعد إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان.

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وأُقيلت برافرمان، من جانب رئيس الوزراء البريطاني، بعد ضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة، حيث اتهمت الشرطة البريطانية بالتهاون مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية.

ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية البريطانية

وعُين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية ليحل محل كليفرلي، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له: "تم تعيين السيد ديفيد كاميرون وزيرًا للدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".