يُعرض في رمضان.. هيفاء حسين تمتهن الطب الشعبي في مسلسل “جذوع”

انتهت الفنانة البحرينية هيفاء حسين برفقة زوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم من تصوير مشاهدها في مسلسل "جذوع".

مسلسل "جذوع" من إخراج تامر إسحاق وتأليف جمال الصقر.

تجسد هيفاء في المسلسل دور زوجة تعمل في مهنة الطب الشعبي، وتسعى جاهدة للمحافظة على مهنتها وعدم التخلي عنها، بعدما تلقى الدعم من الجميع وخاصة زوجها.

المسلسل الذي تجري أحداثه في نطاق الحياة الشعبية، تم تصويره في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، وشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم خليل الرميثي وشيماء سبت.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "جذوع" خلال شهر رمضان المقبل.

كانت هيفاء حسين قد شاركت مؤخرًا مع زوجها في الحملة الإنسانية "تراحم من أجل غزة" في الإمارات والتي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.