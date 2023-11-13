رئيس العراق يزور منطقة جازان

وصل الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس العراق، والوفد المرافق له، إلى منطقة جازان اليوم الاثنين.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي بجازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزير بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ويرافق الرئيس العراقي، خلال زيارته للمنطقة معالي وزير التجارة الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وكان الرئيس العراقي قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم الاثنين حيث كان في وداعه عدد من المسؤولين.