وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني في مسقط

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الاثنين، واستقبله لدى وصوله المطار السلطاني، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، تعليقًا على الزيارة، أنه من المقرر أن يرأس وزير الخارجية مع نظيره العُماني، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني، حيث سيبحثان خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من التقدم والازدهار.

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وعقد الأمير فيصل بن فرحان، عند وصوله إلى مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، لقاءً ثنائياً، بحثا فيه أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيينز

وتطرق الجانبان إلى آليات التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض يوم السبت الماضي.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى سلطنة عُمان يوسف العودة.