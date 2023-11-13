الخليج سادسًا وبطل مكرر.. الترتيب النهائي لفرق “سوبر جلوب 2023”

أُسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثلاثاء الماضي وحتى أمس الأحد.

وشارك في "سوبر جلوب 2023" 12 فريقًا، منها فريقين سعويين، هما الخليج والنور.

وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 3 فرق، وتأهل صاحب الصدارة في كل مجموعة إلى المربع الذهبي، فيما تنافست باقي الفرق على المراكز الترتيبية.

وتوج ماجديبورج الألماني بلقب البطولة بعد فوزه على مواطنه فوكس برلين في المباراة النهائية.

وحصد ماجديبورج اللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد أعوام 2021، و2022.

من جانبه، اكتفى الخليج بالمركز السادس في البطولة بعدما خسر المباراة الترتيبية أمس الأحد على يد الأهلي المصري.

أما النور فأنهى البطولة في المركز التاسع بعد فوزه على سان فرانسيسكو الأمريكي.

ترتيب فرق سوبر جلوب 2023

1- ماجديبورج الألماني

2- فوكس برلين الألماني

3- برشلونة الإسباني

4- كيلسي البولندي

5- الأهلي المصري

6- الخليج

7- الكويت الكويتي

8- النجمة البحريني

9- النور

10- سان فرانسيسكو الأمريكي

11- سان فرناندو الأرجنتيني

12- جامعة كوينزلاند الأسترالي