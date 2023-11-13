المباراة العاشرة.. الوحدة يجدد المعاناة الدفاعية للنصر

رغم تحقيقه الفوز، إلا أن المعاناة الدفاعية للنصر تجددت في مباراة الوحدة، حيث فشل مرة أخرى في الحفاظ على نظافة شباكه.

وحقق النصر فوزًا مهمًا على مضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 مساء أول أمس السبت في ختام الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وبعد أن سجل 3 أهداف، استقبل النصر هدفًا بتوقيع أنسيلمو دي مورايس قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتعتبر مباراة الوحدة هي المباراة العاشرة التي يفشل فيها النصر في الحفاظ على نظافة شباكه، ما يكشف المعاناة الدفاعية رغم تحقيق الانتصارات.

وخرج النصر بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط، أمام كل من الفتح، والشباب، والخليج.

ويأتي النصر في المركز الثامن في قائمة أكثر الفرق خروجًا بشباك نظيفة في دوري روشن.

ورغم أن النصر هو أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف، إلا أنه استقبل 15 هدفًا في المركز السادس في قائمة الأقوى دفاعًا.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 31 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.