“سعود الطبية”: إنقاذ عشرينية بعد إصابتها بمضاعفات عملية تحويل مسار خارج المملكة

تمكنت مدينة الملك سعود الطبية من إنقاذ حياة مريضة عشرينية؛ وذلك بعد أسبوع من إجرائها لعملية تحويل مسار هضمي بجراحة المناظير خارج المملكة؛ مما تسبب لها في حدوث مضاعفات خطيرة تمثلت في التسريب والالتهاب الذي أدى إلى دخول المريضة في حالة صدمة مهددة للحياة.

ووفقًا لوكالة "واس"، أوضحت المدينة بأنه بعد عودة المريضة للمملكة قامت بإجراء جراحة في إحدى المستشفيات لتنظيف وغسل البطن ووضع أنابيب تصريف، ولكن الحالة استمرت في التدهور من ناحية الالتهاب المعمم في الجسم والنزف وفقر الدم الشديد واضطراب في عوامل تخثر الدم، مما أدى إلى تأثر جميع أعضاء الجسم.

وأضافت أنه تم قبول الحالة في المدينة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والشعاعية والمخبرية اللازمة، تبين أن المريضة بحالة صدمة بسبب تسريب من أماكن الوصل المعدي مع الأمعاء الدقيقة وأماكن الوصل في الأمعاء الدقيقة وتشكل تجمعات قيحية داخل البطن والتهابات معممة وضياع شديد لسوائل الجهاز الهضمي.

وأشارت المدينة إلى أنه جرى على الفور وضع خطة علاجية من قِبل فريق متعدد التخصصات ضم جراحة البدانة والعناية المركزة وقسم أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية العلاجية والصحة النفسية والصيدلة الإكلينيكية ومكافحة العدوى، وإعطاء السوائل الوريدية ونقل الدم والمضادات الحيوية والتغذية عن طريق الوريد ومتابعة أنابيب تصريف القيح من جوف البطن وإجراء عمليات منظار متعددة للمعدة والأمعاء الدقيقة لمتابعة الحالة ومعالجة التقيح الذي حصل في جرح العملية المفتوح وهو من المضاعفات المتوقعة لمثل هذه الحالات وتم تدبيره من خلال ضمادات الضغط السلبي والتغذية الوريدية والمضادات الحيوية المناسبة.

وأشارت إلى أنه بعد علاج مكثف ومتابعة دقيقة لمدة تقارب الشهرين غادرت المدينة وهي بصحة جيدة، وتتم متابعتها حاليًا في العيادات الخارجية

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.