سفراء دول التعاون الإسلامي في بروكسل يطالبون بوضع حدٍّ فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

دعا سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى بروكسل، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي لهم، إلى ضرورة وضع حدٍّ فوري للاعتداء الوحشي وغير الشرعي الإسرائيلي ضد سكان غزة.

وأكدو على رفضهم استهداف المدنيين العزّل، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، من خلال منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا.

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وجدّد السفراء رفضهم لأي تهجير قسري لسكان غزة، داعين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، ووضع حدٍ لتجاوزات الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعوا إلى فتح ممرات إنسانية لنقل الإغاثة بشكل سريع وفعال.