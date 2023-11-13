قبل بداية مشوار 2026.. ماذا قدم منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ؟

يستعد المنتخب السعودي لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وهو يملك سجلًا طويلًا ومميزًا عبر تاريخه في التصفيات.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره باكستان يوم الخميس المقبل على استاد نادي الفتح بالأحساء ضمن الجولة الأولى من التصفيات، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على الأردن يوم 21 من نفس الشهر على استاد عمّان الدولي ضمن الجولة الثانية.

‏‎ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكذلك كأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.

‏‎ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًا في محافظة "الأحساء"، منذ أمس الأحد، استعدادًا لأول مباراتين في التصفيات.

وقبل خوض التصفيات المقبلة، سبق للمنتخب السعودي أن شارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 12 مرة باختلاف نظام التصفيات.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى النهائيات في 6 مناسبات، أعوام 1994، و1998، و2002، و2006، و2018، و2022.

وخلال تلك الرحلة، لعب الأخضر السعودي 136 مباراة مع منافسيه، وحقق 81 انتصارًا، بنسبة انتصارات بلغت 59%، مقابل 32 تعادلًا، و23 خسارة، حسب موقع "المنتخب السعودي".

وأحرز لاعبو منتخب السعودية في شباك المنافسين 266 هدفًا، بينما استقبلت شباك الأخضر 103 أهداف.

ويعتبر أسامة هوساوي هو أكثر لاعبي منتخب السعودية عبر التاريخ مشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم، إذ خاض 41 مباراة.

من جانبه، يعتبر محمد السهلاوي هو الهدّاف التاريخي للأخضر في التصفيات برصيد 17 هدفًا.

أرقام منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ

12 مشاركة

6 مرات تأهل

136 مباراة

81 انتصارًا

59% نسبة انتصارات

32 تعادلًا

23 خسارة

266 هدفًا سجله

1.96 هدف في كل مباراة

124 هدفًا في الشوط الأول

140 هدفًا في الشوط الثاني

26 هدفًا من ركلات جزاء

103 أهداف استقبلها