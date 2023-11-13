أسد هارب يتجول في شوارع مدينة إيطالية ويثير ذعر السكان

تسبب أسد هارب في حالة من الذعر والخوف بين سكان بلدة صغيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.

شوهد الأسد وهو يتجول في شوارع المناطق السكنية وحيدًا وسط حالة من ذهول السكان وموجة من الرعب، ليتبين أن الأسد أفلت من قبضة مدربيه في السيرك واتخذ طريقه إلى شوارع البلدة ليتمشى فيها.

أظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة المروعة التي تُظهر الأسد وهو يتجول في شوارع أحد الأحياء ليلاً.

ووفقًا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، تبين أنه هرب من سيرك قريب قبل أن يذهب للصيد في شوارع مدينة لاديسبولي الساحلية مساء السبت.

وأصدر عمدة المدينة أليساندرو جراندو تحذيرًا للسكان بالابتعاد عن الأسد بينما حاولت الشرطة وموظفو السيرك احتوائه.

وتمكنت السلطات بعد عدة ساعات من احتواء الأسد والقبض عليه، بعد حقنه بالمهدئات مرتين.