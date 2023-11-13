استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى

استدعى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، لاعب الوسط المهاجم لنادي تشلسي كول بالمر، للمرة الأولى إلى صفوف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا 2024.

كما استدعى مدرب منتخب "الاسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت لاعبين آخرين للمرة الأولى هما قلب دفاع أستون فيلا أزري كونسا (26 عاما)، ولاعب وسط مانشستر سيتي ريكو لويس (18 عاما)، وذلك لتعويض غياب الثلاثي جيمس ماديسون (توتنهام) ولويس دانك (برايتون) وكالوم ويلسون (نيوكاسل) بداعي الإصابة.

وكوفئ نجم تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا على عروضه الرائعة منذ مطلع الموسم الحالي من خلال استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف منتخب إنكلترا الاول لكرة القدم للمباراتين الأخيرين ضمن تصفيات كاس اوروبا 2024.

وتألق بالمر هذا الموسم في صفوف تشلسي بعد انتقاله إليه قادمًا من مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 51 مليون يورو.

سجل بالمر 4 أهداف بينها هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال مباراة مجنونة انتهت بتعادل مثيرا 4-4 الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.