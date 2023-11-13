الأخضر يواصل تدريباته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا والمونديال

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإثنين، برنامجه التدريبي في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة "الأحساء".

ويستعد الأخضر لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وقسم الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية.

وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تكتيكية.

وانتظم اللاعب خالد الغنام في معسكر الأخضر صباح اليوم وشارك في الحصة التدريبية، فيما واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر مساء اليوم الإثنين برنامجه بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح.