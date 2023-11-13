أوسيمين: عرض الهلال كان جنونيًا

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، أن العرض الذي تلقاه من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان "جنونيًا".

وقال أوسيمين في تصريحات لـ"The Obi One Podcast": "عرض الهلال كان جنونيًا، كلما قلت لا زادو عرضهم المالي مرارًا وتكرارًا".

وأضاف: "عرض الهلال كان سيغير حياتي، ولم يستسلموا أبدًا، ولكنني قلت لهم لا يا شباب أنا مستمر مع نابولي".

كان الهلال قدم عرضًا مُغريًا لنادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل التعاقد مع أوسيمين.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن برصيد 35 نقطة، بعد مرور 13 جولة.

فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 31 نقطة.