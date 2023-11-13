جود الرفاعي.. قصة أول شابة سعودية تقتحم تجارة الخضراوات والفاكهة

متحدية الضغوط والصعوبات، أصبحت السعودية جود الرفاعي، أول شابة تقتحم التجارة في سوق الخضار والفواكه بمنطقة جدة.

"جود" فتاة في سن مبكرة اقتحمت عالم التجارة في سوق الخضار والفواكه المركزي في جدة، في مهنة كسرت فيها كل القواعد المحتكرة، لتثبت أن المرأة السعودية قادرة على اقتحام المهن الحرة لتحقيق النجاحات والآمال الطموحة وسط اقتصاد وطني مشجع للشباب.

تقول جود لقناة "الإخبارية" إنها بدأت العمل منذ أواخر 2019 مع بداية جائحة كورونا، موضحة أنها واجهت صعوبات كثيرة حتى صار عندها مؤسسة وعمّال.

عن أمنيتها تقول: "أتمنى أتعامل مع موردين سعوديين وسعوديات.. الشيء اللي مو كويس إني البنت الوحيدة.. ما في أي نساء أقدر أتعامل معاهم .. قد أكون أن البداية والكل يجي ورايا".

تعمل جود بفخر وسط ترحيب متحدية الظروف والعقبات التي أهلتها للنجاح في هذا المجال على الرغم من الضغوط الكثيرة مثل احتكار الوافدين والمتسترين للسوق، وتتمنى أن يتلحق أبناء الوطن للعمل بجوارها بما يعزز من دخلهم بجانب اكتساب الخبرة.