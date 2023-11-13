إصابة خطيرة في حادث دهس بحي الحسينية بالعاصمة المقدسة.. والإسعاف الجوي يتدخل

باشرت الفرق الإسعافية بمنطقة مكه المكرمة، صباح اليوم الإثنين، حادث دهس بحي الحسينية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.
وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بجدة.
#بلاغ_إسعافي | 🚑🚁
حفاظاً على الأرواح
الفرق الإسعافية بمنطقة #مكه_المكرمة تباشر حادث دهس بحي الحسينية بالعاصمة المقدسة، وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر #الإسعاف_الجوي لمستشفى الملك فهد بجدة. pic.twitter.com/xV9UoTVzS3
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 13, 2023