إصابة خطيرة في حادث دهس بحي الحسينية بالعاصمة المقدسة.. والإسعاف الجوي يتدخل

باشرت الفرق الإسعافية بمنطقة مكه المكرمة، صباح اليوم الإثنين، حادث دهس بحي الحسينية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بجدة.