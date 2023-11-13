من يغني من النجوم في “ليلة وداعية” عبدالكريم عبدالقادر؟

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في منصة "إكس" إقامة ليلة تكريم خاصة للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر في 23 فبراير 2024 ضمن فعاليات موسم الرياض، سيشارك بها نخبةٌ من نجوم الخليج بعنوان "ليلة وداعية".

يأتي الحفل في إطار سياسة موسم الرياض والتي تتضمن الاعتراف بجميل كبار نجوم الخليج والوطن العربي الذين تركوا أثرا لدى الجمهور، وتكريمهم بليال غنائية كبيرة.

حفل عبدالكريم عبدالقادر أوكل مهمة تنظيمه لشركة "روتانا" على مسرح محمد عبده، وسيجمع نخبة من النجوم الذين سيغنون للفنان الكويتي الراحل الملقب بـ"الصوت الجريح"، لكن لم يعلن عنهم رسميا إلى الآن.

من أشهر الذين قدموا أعمال عبدالكريم عبدالقادر، المغني الإماراتي حسين الجسمي الذي قدم "مرني" بصوته في حفلات عدة ونجحت نجاحاً كبيراً.

كما قدم راشد الماجد، وماجد المهندس أغنيتين للصوت الجريح في الحفلة الفنية الغنائية التي أقيمت في العام 2019، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقد تضمنت الحفلة تكريم الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر، على مسرح "مرايا العالمي" بمدينة العلا، حيث قدم وقتها راشد الماجد أغنية "ليل السهارى"، بينما قدم ماجد المهندس أغنية "أجر الصوت".

ومن المهرجانات التي حملت أغنيات عبدالكريم عبدالقدر أيضاً، فعاليات الموسم الثقافي الثالث لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت عام 2019، والذي قدمت فيه فرقة مركز جابر الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد باقر أغنية "الله معاي" من روائع الفنان عبدالكريم عبدالقادر.

غادر الفنان عبدالكريم عبدالقادر الحياة هذا العام 2023، وترك وراءه ارثاً فنياً غنياً كبيرا، ومجموعة كبيرة من الأغنيات التي تحمل لوناً وأسلوباً خاصاً.