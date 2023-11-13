افتتاح واجهة أبحر الجنوبية في جدة أمام الزوار الخميس المقبل

دشن نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ومشروع "بهجة"، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.

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أعلنت أمانة محافظة جدة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إكس"، أن افتتاح واجهة أبحر البحرية أمام زوار وسكان مدينة جدة ابتداءً من صباح يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023م.

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نائب أمير منطقة مكة

الأمير #بدر_بن_سلطان

يُدشن مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية و "مشروع بهجة"

.. بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل#واجهة_أبحر_البحرية pic.twitter.com/He8PYYWOWL — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 13, 2023

وخلال مراسم التدشين، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تستهدف استكمال 7 آلاف حديقة، و1500 تدخل حضري على المستوى الوطني بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن نصيب منطقة مكة المكرمة من تلك المشروعات يبلغ 132 حديقة و206 تدخل حضري، موزعة على مدن مكة المكرمة وجدة والطائف.

يأتي ذلك في إطار سعي الأمانة إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لمدينة جدة، وخلق بيئة سياحية جاذبة، فضلاً عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية نحو 273 مليون ريال، حيث تقدر المساحة الكلية للمشروع نحو 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومترًا، وتتضمن ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسارات للدراجات، وشواطئ رملية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية واستثمارية وترفيهية.

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