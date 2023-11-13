وفاة والد فؤاد عبدالواحد.. وفنانون يعزّونه

أعلن الفنان فؤاد عبدالواحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، وفاة والده بعد صراع مع المرض.

ونعى الفنان فؤاد عبدالواحد، والده، حيث كتب عبر حسابه على منصة "X": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهمّ ارحم من عز علي فراقه اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا فأنت أهل الكرم والمغفرة".

وسارع متابعوه من جمهور ومشاهير لإرسال تعازيهم في وفاة والده من بينهم أصيل أبوبكر، نوال الكويتية، عيضة المنهالي، اللاعب محمد الدعيع، الشاعر ياسر التوجري، الملحن نواف عبدالله، الفنانة أروى، الإعلامي حمد قلم، الفنانة أصيل هميم.