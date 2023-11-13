الأخضر الأولمبي يبدأ استعداداته لكأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر

دشّن المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.

بدأت الحصة التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بتدريبات الإحماء، ثم تطبيق التدريبات التكتيكية.

ويواصل المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته مساء غدٍ الثلاثاء على نفس الملعب.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني اللاعب هيثم عسيري من المعسكر لعدم جاهزيته الطبية، واستدعى اللاعب صالح أبو الشامات للالتحاق بالمعسكر.

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي.

يسعى المنتخب السعودي الأولمبي لتحقيق نتائج إيجابية في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، ويأمل أن ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 23 عاماً 2023 في إندونيسيا.