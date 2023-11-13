كيف حوّلت المملكة “نيوكاسل” إلى نادٍ يكسر الأرقام القياسية وينافس الكبار؟

بعد مرور عامين على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، نجح الفريق في تحقيق إنجازات لم يشهدها من قبل، يأتي في مقدمتها بلوغ دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام نحو 20 عامًا عن البطولة.

واحتل نيوكاسل الموسم الماضي مركزًا ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا على حساب نادي ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

تأسس نادي نيوكاسل عام 1892، واشتُهر بارتداء القميص الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجًا بالألقاب.

ورغم تاريخه العريق، لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالتواجد في الوصافة مرتين، غير أنه فاز بلقب الدوري بنظامه القديم (دوري الدرجة الأولى) 4 مرات، وكانت آخر مشاركة أوروبية لنيوكاسل في موسم 2013 بالدوري الأوروبي، وودع حينها من الدور ربع النهائي.

نمو القيمة السوقية

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في الكشف عن انتقالات اللاعبين، فإن قيمة اللاعبين في بداية 2022 كانت 239 مليون دولار، بينما وصلت حاليًا إلى أكثر من 650 مليون دولار، ليحتل مرتبة متقدمة للغاية أوروبيًا من حيث زيادة قيمة اللاعبين.

ومنذ الاستحواذ السعودي على النادي الإنجليزي أنفق نيوكاسل 316 مليون يورو (حوالي 340 مليون دولار) لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد في أول 3 فترات انتقالات.

بدأ إنفاق صندوق الاستثمارات في شتاء 2022 بصفقات بلغت قيمتها 140 مليون دولار، بينما ضمّ في الموسم الماضي بفترتيه الصيفية والشتوية لاعبين بقيمة 200 مليون دولار.

وصرف نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حوالي 153 مليون يورو، على 5 صفقات، فيما دخلت خزائن النادي 44 مليون يورو من بيع اللاعبين.

أعلى الأندية من حيث التكلفة

جاء نادي نيوكاسل في المراكز المتقدمة في قائمة أغلى 20 ناديًا من جهة التكلفة، والتي تشمل ما تم إنفاقه لضم لاعبين خلال فترات الانتقالات الماضية، وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ضمت القائمة 11 ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 أندية من الدوري الإسباني، ومثلهم من الدوري الإيطالي، وناديان من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى الهلال من الدوري السعودي.

احتل تشيلسي الإنجليزي الصدارة كأكثر أندية كرة القدم من جهة التكلفة، بما يزيد عن مليار يورو، بفارق أكثر من 3 ملايين يورو عن مانشستر يونايتد، وحل مانشستر سيتي ثالثاً بتكلفة تبلغ 992 مليون يورو.

وجاء في المراكز التالية أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وأندية أرسنال وليفربول وتوتنهام" الإنجليزية، ثم ريال مدريد الإسباني، ونيوكاسل ووست هام الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وأستون فيلا الإنجليزي، ونابولي الإيطالي.

طفرة غير مسبوقة في التعاقدات

تعاقد نيوكاسل مؤخرًا مع العديد من الصفقات الهامة والمؤثرة، في مقدمتهم ساندرو تونالي من ميلان حتى عام 2028، وهارفي بارنس من ليستر سيتي، وتينو ليفرامنتو من ساوثهامبتون، ويانكوبا مينته من أودنسه الدانماركي وجميعهم حتى 2028، بالإضافة إلى لويس هال معارًا من تشيلسي لموسم واحد.

بينما رحل عن صفوف الفريق الموسم الماضي آلان سان ماكسيمان للأهلي السعودي مقابل 27 مليون يورو، وكريس وود ينتقل لنوتينجهام فورست مقابل 17 مليون يورو.

ورحل على سبيل الإعارة كل من، كارل دارلو إلى ليدز يونايتد، وريان فريزر لبورنموث، وجمال لويس رحل إلى واتفورد، وإسحاق هايدين انتقل لستاندرا دو ليج، وجيف هيندريك لشيفيلد وينزداي.

الصفقات الأغلى في تاريخ النادي

تُعد أغلى صفقة في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد هي صفقة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2022، وكلفت الصفقة خزينة النادي حوالي 63 مليون جنيه إسترليني (71 ميلون يورو).

وثاني أكبر صفقات نيوكاسل هي صفقة وسط الميدان الإيطالي ساندرو تونالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، الذي انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2023 قادمًا من ميلان حيث أمضى معه ثلاثة مواسم.

فيما تأتي من بعدها صفقة أنتوني غوردون من إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم صفقة جويلاينتون من هوفنهايم مقابل 39 مليون جنيه إسترليني.

صندوق المملكة يقود التحول

أشار تقرير لـ "كامكو انفست" أن ميزان القوى المائل لصالح الدوريات الاوروبية آخذ في التغيير من قبل السعودية الوافد الجديد على كرة القدم.

وأوضح التقرير أن تأثير هذه التغيرات بات ملموسًا على نطاق عالمي من قبل اللاعبين والأندية والمشجعين، متوقعًا أن يؤدي هذا المشهد إلى تحول القوة الشرائية لصالح الشرق الأوسط بعيدًا عن أوروبا لأول مرة في تاريخ اللعبة.

وكشف التقرير أن الدوري السعودي أنفق 952 مليون دولار في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، متفوقًا على أي دوري كرة قدم آخر على مستوى العالم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تصدر القائمة بإنفاقه على الانتقالات 1.98 مليار دولار.