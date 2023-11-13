متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: الأزمة الإنسانية في غزة مازالت متفاقمة

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مازالت متفاقمة بسبب نقص المساعدات عن المطلوب في ظل الظروف الصعبة وكثرة التحديات مع استمرار الحرب.

وقال الجطيلي، خلال مداخلة ببرنامج ياهلا عبر الخليجية، إن المستشفيات في غزة بدأت في التوقف عن تقديم خدماتها أو على الأبواب نتيجة النقص الكبير في المستلزمات الأساسية والإمدادات، بجانب النقص الشديد في المواد الغذائية تزامنًا مع الارتفاع الشديد في أعداد النازحين بالقطاع.

د.سامر الجطيلي (المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة) سنظل نعمل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة@KSRelief#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GaUrzn9qHj — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 13, 2023

وشدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، على ضرورة تكاتف جهود الدول والمنظمات المعنية بحياة الإنسان للعمل على توقف آلة القتل وإدخال المساعدات الإنسانية من خلال الممرات الآمنة بصورة مستمر.

وأشار إلى أن قيمة التبرعات للحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر منصة ساهم بلغت حتى الآن 465 مليون ريال من خلال 725 ألف متبرع، لافتًا إلى أن التبرع من خلال منصة ساهم مستمرة ولا تستغرق عملية التبرع 60 ثانية فقط.

الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى العريش

وصلت اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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