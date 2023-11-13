“البيئة” بالرياض تطلق البرنامج الوطني للتشجير

أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور اليوم، البرنامج الوطني للتشجير والذي ينفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بالمنتزه الوطني بمحافظة المجمعة.

ويأتي ذلك تزامناً مع تدشين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ضمن مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف إلى الإسهام بزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة، ويهدف البرنامج الوطني للتشجير إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة ومقدراتنا الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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