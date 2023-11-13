إدانات عربية لقصف إسرائيل مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية في غزة

أدانت الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حيث أدانت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت وعمان والبحرين هذا الاستهداف السافر.

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وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العربية السعودية، أدانت المملكة بأشد العبارات ما وصفته بالهجوم السافر على مقر اللجنة القطرية في غزة، معتبرة ما حدث استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.

فيما وصفت الخارجية القطرية، قصف مقرها لإعادة إعمار غزة؛ بأنه جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي، حيث أكدت على ضرورة محاسبة المسؤول عن القصف وتحميله مسؤولية هذا العمل البغيض.

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بدورها أدانت مصر ممثلة في وزارة خارجيتها، قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الأعمال العدائية التي تتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن امتداد لسياسة استهداف الإنسان، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين في غزة.

كما أدانت وزارة الخارجية العمانية، القصف الذي استهدف مقر اللجنة القطرية معربة عن رفضها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي.

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فيما أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها لقصف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال، معتبرة الاستهداف عملا يكرس الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني معلنة وقوفها وتضامنها مع دولة قطر والشعب الفلسطيني.

كذلك نددت وزارة الخارجية الأردنية، القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واصفة القصف بأنه جريمة حرب نكراء يجب محاسبة مرتكبيها، معربة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في محنته الإنسانية التي يمر بها في مواجهة الحرب الشعواء التي يتعرض لها.

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