صناعة السيارات في المملكة.. خطوات متسارعة نحو حلم الريادة بحلول 2030

استطاعت المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات محليًا حيث جرى الإعلان خلال السنوات القليلة الماضية عن إنشاء 3 مصانع للسيارات بهدف تأسيس صناعة سيارات متقدمة تواكب الحراك العالمي في مجال النقل النظيف.

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تمثلت أهم تلك الخطوات في إعلان الصندوق تأسيس "سير" أول علامة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية والاستثمار في شركة "لوسد" التي تفتتح أول مصنع لها في مدينة جدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف سيارة سنويًا، بالإضافة إلى مصنع هيونداي والمقرر أن ينتج 50 ألف سيارة سنويًا.

ومؤخرًا أعلن الصندوق عن تأسيسي أول مصنع للإطارات بالشراكة مع شركة بيريللي العالمية بقيمة تقدر بملياري ريال وستبدأ أولى مراحل الإنتاج عام 2026، كما ان المصنع يخطط لتصنيع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.

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وخلال أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارع"، وهي متخصصة في تطوير القدرات المحلية في سلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

ونظرًا لوجود سوق ضخم للسيارات في المملكة يصل إلى 800 ألف سيارة سنويًا فكل تلك الاتفاقيات تحقق الاكتفاء المحلي إضافة إلى تمكين تصدير السيارات سعودية الصنع إلى العالم بعد اكتمال منظومة التصنيع وجلب الصناعات المحيطة بصناعة السيارات مثل الإطارات والزجاج والبلاستيك إلى أرض المملكة بما يحقق هدف المملكة بأن تصبح مركزًا عالميا لتصنيع السيارات بحلول عام 2030.

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