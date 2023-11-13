خسارة فادحة لمانشستر يونايتد والدنمارك بسبب إصابة هويلوند وإريكسن

تعرض مانشستر يونايتد والمنتخب الدنماركي لخسارة فادحة بسبب إصابة راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن، حيث انسحبا من تشكيلة بلادهما للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا.

وتعرض هويلوند لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في نهاية المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، مما يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة في مباراة الفريق ضد غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا يوم 29 نوفمبر.

أما إريكسن، فقد تعرض لإصابة في الركبة في الشوط الأول من مباراة الدنمارك ضد النرويج في تصفيات كأس أوروبا يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى استبعاده من المباراتين المقبلتين أمام أيسلندا وإسبانيا.

وتعد إصابات هويلوند وإريكسن ضربة موجعة لكل من مانشستر يونايتد والدنمارك، حيث يُعدان من اللاعبين المهمين في تشكيلتيهما.