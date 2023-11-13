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خسارة فادحة لمانشستر يونايتد والدنمارك بسبب إصابة هويلوند وإريكسن

14 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
Manchester United's Danish midfielder #14 Christian Eriksen is comforted by Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund as he leaves the pitch following an injury during the English Premier League football match between Manchester United and Luton Town at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 11, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

تعرض مانشستر يونايتد والمنتخب الدنماركي لخسارة فادحة بسبب إصابة راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن، حيث انسحبا من تشكيلة بلادهما للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا.

وتعرض هويلوند لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في نهاية المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، مما يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة في مباراة الفريق ضد غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا يوم 29 نوفمبر.

أما إريكسن، فقد تعرض لإصابة في الركبة في الشوط الأول من مباراة الدنمارك ضد النرويج في تصفيات كأس أوروبا يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى استبعاده من المباراتين المقبلتين أمام أيسلندا وإسبانيا.

وتعد إصابات هويلوند وإريكسن ضربة موجعة لكل من مانشستر يونايتد والدنمارك، حيث يُعدان من اللاعبين المهمين في تشكيلتيهما.