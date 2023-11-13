مصر تستعين ب22 لاعباً لمواجهة جيبوتي في تصفيات مونديال 2026

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن مران منتخب مصر شارك به ٢٢ لاعبا و هم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد و مروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي و حسين الشحات و محمد شريف .