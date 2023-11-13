الرئيس التنفيذي لـ روشن: نستهدف الوصول إلي 30% من حصة سوق العقار السعودي في 2030

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروف، مدى تأثير المجموعة على أسعار العقار في المملكة ومستهدفاتها المستقبلية في سوق العقار السعودي بحلول عام 2030.

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وخلال حواره ببرنامج "في الصورة"، اليوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، أحد المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إن المجموعة تستهدف الوصول إلي 30% من حصة سوق العقار السعودي بحلول عام 2030.

وأوضح أن تقديم روشن لـ 400 ألف وحدة سكنية سوف يمكنها من الاستحواذ على 30% من الحصة السوقية و70% تأتي من وزارة الإسكان والمطورين العقاريين الأخرين، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك محفظة تضم حوالي 200 ألف كيلو متر من الأراضي بالمملكة.

وأوضح جروف، أن أسعار العقار تعتمد على مبدأ العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الطلب والقليل من العروض بسوق العقار السعودي، وهذا يؤثر على الأسعار، متابعًا: "المسألة عرض وطلب والسعر الذي ينفقه العميل في مشروعاتنا يحصل من خلاله على قيمة مقابل السعر".

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروف، أن "مجموعة روشن لها أثر على السوق، ولكننا لسنا صناعه الوحيدون، نحن جزء من بيئة تضم وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري، متابعًا: "نحاول تحقيق تنافسية في السوق مع تجنب الوصول للتضخم من خلال أن نكون منصفين وعادلين".

وأضاف: عندما نقوم ببناء مسجد أو مدرسة نتواصل مع وزارة الأوقاف أو التعليم لتكون المباني مطابقة للشروط، ونحن لا نقدم عقار ولكن بيئة آمنة تشمل على جميع الخدمات بمعايير متقدمة لتحقيق أفضل جودة للحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع.

السدرة

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، أن المخطط الكامل لمجتمع سدرة سينتهي العمل به بحلول 2030 من خلال الوصول إلى المستهدف وهو 400 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن تصميمات مشروع سدرة مرتبطة بالعمارة السلمانية ولدينا تصميمات أخرى من العمارة.

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وأكمل: لدينا 8 مراحل في مشروع سدرة ونحن الآن في المرحلة الثالثة والرابعة، وأطلقنا سدرة 3 خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات الإجمالية في مشروع السدرة تصل إلى 30 ألف وحدة وسوف نتوسع بـ15 ألف وحدة في المرحلة المقبلة نحن في مرحلة التصميم حاليًا لدينا 3 آلاف بيت وأكثر من ألف أسرة بدأت الحياة في مجتمع سدرة.

وارفة

وعن مشروع وارفة أكد ديفيد جروف، أن المشروع هو مخطط أصغر لمشروع السدرة تحت 3 آلاف وحدة، ويمثل نفس الروح في تصميماته، مؤكدًا أن هناك طلب كبير على الوحدات بمشروع وارفة وبدأنا بالفعل بيع وحدات في هذا مشروع حاليًا.

العروس

وفيما يتعلق بمشروع "العروس"، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروف، أن المشروع يقع شمال مطار جدة ويهدف لإعادة تطويرها، حيث يضم مرحلة سكنية تعقبها مراحل متعددة الاستخدامات ضمن مخطط مرافي الأكبر، موضحًا أن تصميم "العروس" مبني على العمارة المحلية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، إلى أن المرحلة الأولى من العروس تضم 3 آلاف وحدة سكنية من طابقين، وخلال عام ونصف سوف نستقبل أولى الأسر، وفي عضون عامين ونصف إلى ثلاث أعوام سنكون قد انتهينا من المشروع بالكامل.

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