عرض سعودي قياسي لضم قائد مانشستر يونايتد في دوري روشن

أوضحت تقارير صحافية، اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل مالي قياسي

وبحسب موقع Fichajes الإسباني، فإنه من المتوقع أن يتلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون يورو، للتعاقد مع نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل لصفوف أحد النوادي السعودية الكبيرة.

إقرأ أيضًا: الأخضر الأولمبي يبدأ استعداداته لكأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر

وأشار الموقع، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مفاوضات جادة من قبل ممثلي صندوق الاستثمار السعودي، المنوط به جلب الصفقات العالمية لدوري روشن، مع اللاعب البرتغالي للتوصل إلى اتفاق للانتقال لدوري روشن.

وقد انتقل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2020 قادما من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أعلن مانشستر يونايتد توقيع فيرنانديز على عقد جديد يمتد حتى فترة الإنتقالات الصيفية يونيو 2026 براتب أسبوعي 240 ألف جنيه إسترليني.

إقرأ أيضًا:

كيف حوّلت المملكة “نيوكاسل” إلى نادٍ يكسر الأرقام القياسية وينافس الكبار؟