الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية على عظة مناطق في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف و تبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره إلى أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على محافظات العلا وخيبر والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.