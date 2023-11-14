سالم الدوسري يوجه ضربة للمنتخب السعودي

تعرض سالم الدوسري نجم الهلال لإصابة في مفصل القدم تهدد مشاركته مع المنتخب السعودي أمام باكستان في انطلاق مباريات تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الباكستاني بعد غد الخميس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، فيما يحل ضيفًا على الأردن في ملعب عمّان الدولي الثلاثاء المقبل.

تفاصيل إصابة سالم الدوسري

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الشكوك تحوم حول مشاركة سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي أمام باكستان بالجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وأضافت الصحيفة أن سالم الدوسري يعاني من إصابة في المفصل تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه الهلال أمام التعاون يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن قائد الأخضر حضر في العيادة الطبية، ولم يشارك في الحصة التدريبية المسائية التي احتضنها الملعب الرديف في نادي الفتح تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.

وسيخضع صاحب الـ32 عاما لاختبارات طبية وميدانية خلال الساعات المقبلة من أجل الكشف عن مدى قدرته على خوض مواجهة باكستان.

هل يغيب سالم الدوسري عن ديربي الهلال والنصر؟

من جانبه، ذكر الصحفي علي العنزي عبر قناة "السعودية" أن سالم الدوسري سيغيب عن مواجهتي المنتخب ضد باكستان والأردن بسبب الإصابة.

وأضاف أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركة الدوسري في ديربي الرياض أمام النصر في دوري روشن، وهي التي تبقى عليها 17 يوما.

وأوضحت التقارير أن الفحوصات الطبية تؤكد حاجة نجم الهلال إلى علاج وتأهيل بحد أقصى أسبوعين، مما يعطي يجعل فرصة مشاركته في لقاء النصر كبيرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.