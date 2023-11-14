تقارير: لا يوجد شرط جزائي في عقد سانتو مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن عقد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد المقال، مع ناديه يخلو من أي شرط جزائي.

وكان الاتحاد قد أقال سانتو بسبب سوء النتائج، وقاد حسن خليفة مهام تدريب الفريق مؤقتًا.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد سيدفع رواتب سانتو المتبقية في العقد نحو 8 أشهر، ويبلغ مجموعها المالي نحو 4 ملايين يورو.

وأضافت أن الطرفين وقعا اتفاقية ملزمة لتسليمه رواتبه كافة بآلية ووقت محددين.

وكان تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد اتَّفق مع الإسباني جولين لوبيتيجي لتولي مهام قيادة الفريق الفنية خلفا لنونو سانتو.

يذكر أن سانتو قاد الاتحاد لتحقيق لقب دوري روشن السعودي العام الماضي بعد غياب 14 عامًا، إضافة إلى كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي.