استبعاد هيثم عسيري من معسكر المنتخب الأولمبي

استبعد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، هيثم عسيري من معسكر الأخضر الحالي، لعدم جاهزيته الطبية، في حين استدعى صالح أبو الشامات للالتحاق بالمعسكر.

ودشّن المنتخب الأولمبي اليوم الإثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء الإثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي.

ويواصل "الأخضر" مساء الثلاثاء تدريباته على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.