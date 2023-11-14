وزارة التعليم تعلن خطة برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية

أعلنت وزارة التعليم، عن خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة التعليم لتقديم برامج تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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وكشفت الوزارة عن خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية والشروط والضوابط، ليتم الرفع بترشيحات منسوبيها للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس وفق سلسلة الاعتمادات المعتمدة.

الفئات المستهدفة

يستهدف هذا البرنامج ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية.

وصف البرنامج

الحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثاً وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل بحيث تدعم وزارة التعليم التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بجمهورية الصين الشعبية.

الضوابط والشروط المنظمة للترشح

جاء في الشروط، ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عاماً، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح.

كما تضمنت الشروط ألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفا في قضية قائمة أو منظورة، أن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة.

وشملت أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه، وألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه بدون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين.

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وتضمنت ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، موضحة أن ذلك يخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة، وأن يجتاز تقييم تجانس الثقافات.

وتضمنت أن يكون المرشح حاصلاً على خمس درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادلها. وتخضع للمفاضلة.

وشملت أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك، وألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين، تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة، وتخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.

هذا وتتم معاملة جميع المرشحين إدارياً ومالياً وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٥٥٠ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

المستندات المطلوبة للتقديم على البرنامج

يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة pdf، وهي: "صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية، والسيرة الذاتية للمرشح، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من جواز السفر للمرشح، وصورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح، وتعهد المعلمة بتدريس اللغة الصينية بعد إنهاء البرنامج، وتعهد المعلم بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه".