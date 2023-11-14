خبير في الأمن السيبراني: الحد الأدنى لرواتب المختصين في المجال تصل إلى 35 ألف ريال

أكد الخبير في الأمن السيبراني عبد الرحمن الكناني، في تصريحات له، قطاع الأمن السيبراني من أهم القطاعات والتي تعاني الشركات في استقطاب المهتمين به.

وأوضح الكناني، في تصريحات لقناة "الإخبارية" أن هناك تنافسًا في الرواتب على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحد الأدني للرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني عالميًا يبلغ نحو 10 آلاف دولار، ما يعادل نحو 35 ألف ريال.

وأشار الكناني، في تصريحات لقناة "الإخبارية" إلى أن وهناك ثغرات يدفع لها ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى.