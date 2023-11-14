جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية اليوم عبر منصة “البلاك بورد”

أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد"، وذلك في مقر الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، موضحة أن ذلك حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت جامعة الطائف في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 بدءً من 1:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة (البلاك بورد) في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى".