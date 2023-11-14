بييلسا يعيد سواريز لصفوف منتخب أوروجواي

قرر مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي إعادة المهاجم المخضرم لويس سواريز إلى صفوف المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب أوروجواي لخوض مباراتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إحداها ستكون أمام ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

ويعتبر سواريز/36 عاما/ من هدافي الدوري البرازيلي مع فريقه جريميو بتسجيله 14 هدفا خلال 29 مباراة.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع الأرجنتين في بوينس آيرس الخميس المقبل وبعدها بخمسة أيام يستضيف منتخب بوليفيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات برصيد 12 نقطة وتأتي بعده منتخبات أوروجواي والبرازيل وفنزويلا برصيد سبع نقاط لكل منهم من سبع مباريات.

وتولى بييلسا تدريب منتخب أوروجواي في أيار/مايو الماضي بهدف إعادة بناء الفريق.