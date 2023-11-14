وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره التشيكي آخر المستجدات في غزة

قالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي.

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وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الجانبان بحثا آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد سمو وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.