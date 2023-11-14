أرقام قطاع التقنية المالية خلال الربع الثالث من 2023

كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، التي صدرت في نهاية أكتوبر الماضي، عن نمو 21% في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية وبلغت 2,831 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 2,329 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بواقع 1,707 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 588 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 297 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 84 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 44 سجل تجاري.