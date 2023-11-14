موراتا يفسر سبب رفضه الانتقال للدوري السعودي

فسَّر الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أسباب رفض انتقاله إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتبط موراتا بالانتقال لدوري روشن السعودي، حيث ذكرت بعض التقارير أن أندية الهلال والشباب والتعاون حاولت ضمه، لكن المهاجم الإسباني فضَّل البقاء مع أتلتيكو مدريد.

وقال موراتا في تصريحات إذاعية لمحطة "Radioestadio Noche" الإسبانية: "لم أفكر في الذهاب للأندية السعودية".

وأضاف: "لقد تلقيت عرضًا وكان كبيرًا بالفعل، ولكن ليس 50 مليون يورو كما قيل في وسائل الإعلام".

وأنهى صاحب الـ31 عاما قائلا: "أردت البقاء في أتلتيكو والفوز بالألقاب هنا، ولم أرغب أيضًا في خسارة مكاني في الفريق".

يذكر أن موراتا يرتبط بعقد مع أتليكو مدريد حتى صيف 2024، ولم يتفق الطرفان بشأن التجديد حتى الآن، ويحق للاعب التفاوض مع أي ناد آخر مطلع العام المقبل في يناير 2024.