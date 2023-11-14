بيلينجهام يغادر معسكر منتخب إنجلترا

انضم جود بيلينجهام وليفي كولويل إلى قائمة المنسحبين من المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قبل مباراتيه المقررتين أمام منتخبي مالطا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وغاب بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني وكولويل لاعب تشيلسي الإنجليزي عن مبارتي نادييهما مطلع هذا الأسبوع بسبب إصابة كل منهما في الكتف، قبل أن ينسحبا من معسكر المنتخب قبل آخر مباراتين له في تصفيات يورو 2024 .

وذكر المنتخب الإنجليزي :"جود بيلينجهام وليفي كولويل لن يشاركا في مباراتي تصفيات يورو 2024 أمام مالطا ومقدونيا الشمالية."

وأضاف أن الثنائي وصل إلى مقر تدريبات المنتخب أمس الاثنين للخضوع للتقييم، وتقرر أن يعودا إلى نادييهما لمواصلة عملية إعادة التأهيل.

وسيلحق ماركوس راشفورد وكالفين فيليبس بالمنتخب بعد أيام، بسبب ظروف شخصية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء انسحاب بيلينجهام وكولويل بعد أن شهد المنتخب أيضا انسحاب جيمس ماديسون وكالوم ويلسون ولويس دانك أمس وعودتهم إلى أنديتهم للعلاج.

ولتعويض غيب الثلاثي، استُدعي إزري كونسا وكول بالمر وريكو لويس للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الإنجليزي، حسب ما أعلنه المدير الفني جاريث ساوثجيت.