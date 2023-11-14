تحويل داني ألفيش إلى المحكمة

أعلنت محكمة برشلونة إحالة اللاعب البرازيلي داني ألفيش إلى المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي.

واُتهم داني ألفيش باغتصاب امرأة شابة في مقصورة ملهى ليلي في مدينة برشلونة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن محكمة برشلونة أحالت لاعب برشلونة السابق إلى المحاكمة.

وأكدت المادة 21 من المحكمة محاكمة داني ألفيش، وخلصت إلى أن أقوال الضحية والشهود، وكذلك أدلة الخبراء، تدعم أدلة كافية لإرساله إلى المحاكمة بتهمة جريمة الاعتداء الجنسي.

وبهذا القرار، يتم منح اللاعب البرازيلي مهلة خمسة أيام للنيابة العامة والنيابة الخاصة المرفوعة من المجني عليه لتقديم أوراق أهليته، وهو الإجراء الأخير قبل تحديد موعد المحاكمة.