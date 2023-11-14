حادث مروري يمنع طالبا من حضور الاختبارات.. والمعلم يزوره بورقة الأسئلة

جمال المرشدي - الرياض

في موقف تربوي، انطلق أحد معلمي مدارس التعليم النموذجية الأهلية يرافقه المرشد الطلابي صباح اليوم الأول للاختبارات، إلى منزل أحد الطلاب، بعد إصابته في حادث مروري منعه من حضور الاختبارات، وبرفقتهما ورقة الاختبار ليتمكن الطالب من أداء الاختبار في منزله.

المعلم سعد السويدي كشف عن التفاصيل لـ"الوئام"، قائلا: "في أول يوم من انطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الأحد الموافق 28/4/1445 هـ وعلى ماجرت العادة باختبار الطلاب في المدرسة إلا أنه كان هناك ظرفًا استثنائياً وهو إصابة أحد الطلاب بسبب حادث مروري، ما تسبب بعدم قدرته على الحضور للمدرسة وأداء الاختبار كبقية زملائه، وهو أحد طلاب الصف الثاني ثانوي.

وأكمل قائلًا: "ذهبت برفقة المرشد الطلابي علي العتيبي لزيارة الطالب وإحضار ورقة الاختبار، وتم اختباره في منزله".

ومن جانبه أكد المرشد الطلابي علي العتيبي لـ"الوئام" حرص المدرسة على مصلحة الطالب متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأشار المرشد الطلابي إلى أن الطالب مصاب في قدمه ويده مكسورة كذلك، ولديه تقرير طبي وعمليته يوم الأربعاء وسيظل أشهر على هذا الحال وليس أسابيع ولا بد أن يختبر وفي آخر خبر صادر عن الوزارة يُمنع تنفيذ الاختبارات النهائية عن بُعد، ويجب تنفيذها حضورياً وهذا ماقمنا به.