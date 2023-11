بايرن ميونخ يعلن ضم الأسترالي الشاب إرانكوندا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الشاب الأسترالي نيستوري إرانكوندا لينضم إلى الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك بعقد طويل المدى.

وسينضم إرانكوندا، الذي يكمل الـ 18 عاما من عمره في فبراير المقبل، إلى بايرن قادما من أديلايد يونايتد الذي سجل له تسعة أهداف خلال 39 مباراة مع الفريق الأول، ولا يزال بإمكانه تعزيز أرقامه مع الفريق قبل انتقاله في الصيف المقبل.

ويلعب إرانكوندا، المولود في تنزانيا والذي حظي أيضا باهتمام أندية أوروبية بارزة أخرى، ضمن منتخب أستراليا تحت 17 عاما، وقد استدعي أيضا للمنتخب الأول.

وقال يوخن ساور مدير تطوير المواهب الشابة في نادي بايرن ميونخ :"نحن نتابع نيستوري منذ فترة ويسعدنا التوصل إلى اتفاق معه ومع أديلايد يونايتد، حول انضمامه إلى بايرن في الصيف المقبل."

وأضاف :"نثق في إمكاناته وفي أنه سيتقدم خطواته المقبلة معنا... وتجارب الأشهر المقبلة في الدوري الأسترالي سيكون لها أثر إيجابي على تطويره."

Nestory Irankunda could become the youngest @Socceroos player EVER this week.

This is why. pic.twitter.com/ZKovK72kAk

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) March 22, 2023