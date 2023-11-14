انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، اكتمال معسكر الفريق بانضمام كل من محمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.